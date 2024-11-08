«Бавария» сделала Дэвису новое предложение по контракту. Защитник рассказал об этом партнерам в раздевалке (Bild)

«Бавария» предложила Альфонсо Дэвису продление контракта.

Как сообщает Bild, в новом выпуске подкаста «Bayern Insider» говорится, что защитник рассказал партнерам в раздевалке о том, что «Бавария » сделала ему новое предложение о продлении контракта. Срок действия нынешнего соглашения игрока истекает в 2025 году.

Ранее источники указывали на то, что сторонам будет сложно подписать новый контракт и для этого потребуется «чудо» . Основной проблемой считалось несовпадение представлений игрока и клуба о возможной заработной плате.

Однако в последнее время позиции клуба и защитника, которого в прошлом неоднократно связывали с «Реалом», снова стали ближе. В основном, как пишет Bild, это произошло благодаря значительному улучшению выступлений канадца под руководством нового тренера Венсана Компани .

«Уверенность есть. Теперь я чувствую себя позитивно, когда ежедневно вижу Фонзи – как он приходит сюда, как весело тренируется и играет. Ему очень подходит эта система и то, как мы сейчас играем. Он чувствует себя чрезвычайно комфортно. Ему комфортно в Мюнхене, и сейчас он играет на очень высоком уровне», – сказал спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд в пятницу.

Со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .