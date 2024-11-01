«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Дэвиса, но заинтересована в личном общении с защитником. Подписать новый контракт будет сложно
«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Альфонсо Дэвиса.
Действующее соглашение футболиста и немецкого клуба рассчитано до завершения этого сезона.
Мюнхенцы не хотят разговаривать с представителем защитника Недалом Хуосе, однако заинтересованы в том, что общаться с самим Альфонсо Дэвисом, об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой Caught Offside.
Подписание нового договора по-прежнему считается сложной задачей.
Футболистом интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bayern&Germany
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