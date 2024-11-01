«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Дэвиса, но заинтересована в личном общении с защитником. Подписать новый контракт будет сложно

«Бавария» не хочет вести переговоры с агентом Альфонсо Дэвиса.

Действующее соглашение футболиста и немецкого клуба рассчитано до завершения этого сезона.

Мюнхенцы не хотят разговаривать с представителем защитника Недалом Хуосе, однако заинтересованы в том, что общаться с самим Альфонсо Дэвисом , об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой Caught Offside.

Подписание нового договора по-прежнему считается сложной задачей.

Футболистом интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед».