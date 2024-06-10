«Бавария» предлагает Дэвису 13 млн евро в год плюс бонусы до 4 млн. Не все в руководстве считают, что продлевать контракт стоит
«Бавария» работает над продлением контракта с Альфонсо Дэвисом.
По сведениям TZ, мюнхенцы сделали защитнику новое, улучшенное предложение. Если футболист сборной Канады его примет, то будет получать около 13 млн евро в год, еще до 4 млн может быть выплачено в виде бонусов.
Спортивный директор Макс Эберль и главный тренер Венсан Компани хотят, чтобы Дэвис остался, но «Бавария» не готова его сохранить любой ценой.
Боссы клуба расходятся во мнении по поводу того, стоит ли вообще пытаться договориться с Альфонсо, поскольку не все довольны его развитием.
В раздевалке отмечается отсутствие жесткости со стороны руководства в вопросе продления контракта с игроком.