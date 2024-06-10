«Бавария» предлагает Дэвису 13 млн евро в год плюс бонусы до 4 млн. Не все в руководстве считают, что продлевать контракт стоит

Теги Бавария Венсан Компани бундеслига Германия Макс Эберль Альфонсо Дэвис деньги Футбол

«Бавария» работает над продлением контракта с Альфонсо Дэвисом.

По сведениям TZ, мюнхенцы сделали защитнику новое, улучшенное предложение. Если футболист сборной Канады его примет, то будет получать около 13 млн евро в год, еще до 4 млн может быть выплачено в виде бонусов.

Спортивный директор Макс Эберль и главный тренер Венсан Компани хотят, чтобы Дэвис остался, но «Бавария» не готова его сохранить любой ценой.

Боссы клуба расходятся во мнении по поводу того, стоит ли вообще пытаться договориться с Альфонсо, поскольку не все довольны его развитием.

В раздевалке отмечается отсутствие жесткости со стороны руководства в вопросе продления контракта с игроком.

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4 комментария
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Кто ему ещё столько заплатит ? ПСЖ?
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Очень серьезно сдал в последние пару сезонов
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Сдал, потому что не играл, не подходил под систему Тухеля. Нельзя его отпускать. А 13М - нормально, Бавария всем своим сильно переплачивает, что бы удержать в Бундеслиге. Могут себе позволить - они очень богатый и безубыточный клуб
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