«Бавария» предлагает Дэвису 13 млн евро в год плюс бонусы до 4 млн. Не все в руководстве считают, что продлевать контракт стоит

«Бавария» работает над продлением контракта с Альфонсо Дэвисом.

По сведениям TZ, мюнхенцы сделали защитнику новое, улучшенное предложение. Если футболист сборной Канады его примет, то будет получать около 13 млн евро в год, еще до 4 млн может быть выплачено в виде бонусов.

Спортивный директор и главный тренер хотят, чтобы Дэвис остался, но « » не готова его сохранить любой ценой.

Боссы клуба расходятся во мнении по поводу того, стоит ли вообще пытаться договориться с , поскольку не все довольны его развитием.

В раздевалке отмечается отсутствие жесткости со стороны руководства в вопросе продления контракта с игроком.