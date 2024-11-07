Жирков об отстранении России: «Не сказал бы о деградации нашего футбола, появляется много хорошей молодежи. Нужны большие международные матчи»
Юрий Жирков оценил сегодняшний уровень российского футбола.
– Чтобы понимать, какой у нас результат будет после возвращения, нужно играть большие международные матчи. Нужно видеть, как сборная России сыграет с топовыми сборными и остальными соперниками.
– Деградировал ли наш футбол?
– Не знаю, в принципе появляется много хороших игроков из молодежи. Так что не сказал бы о деградации. Наш футбол не стал хуже.
Это тоже надо сопоставлять. А для этого нужно, чтобы наши клубы допустили, и сборная играла. И тогда можно будет сравнивать, – сказал бывший игрок ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости