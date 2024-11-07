Жирков об отстранении России: «Не сказал бы о деградации нашего футбола, появляется много хорошей молодежи. Нужны большие международные матчи»

Юрий Жирков оценил сегодняшний уровень российского футбола.

– Чтобы понимать, какой у нас результат будет после возвращения, нужно играть большие международные матчи. Нужно видеть, как сборная России сыграет с топовыми сборными и остальными соперниками.

– Деградировал ли наш футбол?

– Не знаю, в принципе появляется много хороших игроков из молодежи. Так что не сказал бы о деградации. Наш футбол не стал хуже.

Это тоже надо сопоставлять. А для этого нужно, чтобы наши клубы допустили, и сборная играла. И тогда можно будет сравнивать, – сказал бывший игрок ЦСКА , «Зенита » и сборной России.