Робби Уильямс вручил Кроосу премию «Бэмби» в номинации «Спорт»: «Один из важнейших полузащитников всех времен, живая легенда. Его игра – волшебство и настоящее искусство»
Премия «Бэмби» – немецкая телевизионная и журналистская награда в области средств массовой информации. Бывший полузащитник «Реала» получил приз в категории «Спорт».
«Я рад чествовать дорогого друга и живую легенду. Один из самых титулованных футболистов и один из важнейших полузащитников всех времен – Тони Кроос. У него волшебная нога и большое сердце. Мы познакомились много лет назад, я его большой поклонник, и, кажется, я ему тоже нравлюсь.
Тони, я всегда восхищался твоей игрой, твоим спокойствием на поле и за его пределами, твоим умом, твоим пониманием игры и твоими инстинктивными сверхчеловеческими передачами. То, как он играет, – это волшебство и настоящее искусство. Ты не просто футбольный бог, твоя простота и чувство юмора делают тебя образцом для подражания для молодых спортсменов по всему миру.
Ты показываешь, что можно добиться успеха, не относясь к себе слишком серьезно. Я буду очень скучать по твоей игре. Я люблю тебя, Тони Кроос.
Однажды я пытался убедить этого гения присоединиться к моей любимой команде, «Манчестер Юнайтед». Он остался в Мадриде и, конечно, стал одним из величайших, кто когда-либо играл на Бернабеу», – сказал певец Робби Уильямс, вручивший награду Кроссу.
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