Галямин о дисквалификации Роши: «Вроде адекватно – 3 игры. Что, на полгода надо было? Он же не свалил игрока «Спартака» на землю, не сломал ему нос»

Дмитрий Галямин считает дисквалификацию Виллиана Роши адекватным наказанием.

В субботу ЦСКА на своем поле уступил «Спартаку » со счетом 0:2 в матче 14‑го тура Мир РПЛ. Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой главный судья Алексей Сухой удалил Виллиана Рошу и Руслана Литвинова .

После рассмотрения эпизода в КДК РФС Роша получил дисквалификацию на три матча РПЛ , Литвинов пропустит две игры.

– Вроде адекватно – три игры. Как угодно можно трактовать, я хорошо видел эпизод. Что, его за это надо на полгода дисквалифицировать? Три-четыре матча – не думаю, что надо было больше давать. Не свалил же он игрока «Спартака» на землю, не сломал ему нос. Да, был удар. Все его видели. Но ничего сверхъестественного не произошло. Футболист тоже остался стоять на ногах. «Зенит» тоже устраивал потасовку со «Спартаком». Не по 10 игр же дали.

– Есть мнение, что в драке прежде всего виноват арбитр Алексей Сухой, а значит, надо было искать более мягкую статью наказания для игроков.

– Виноват сам Роша.

– Вы согласны, что его спровоцировали игроки «Спартака»?

– Какая разница? За игру провокаций может быть сколько угодно.

– Как вы думаете, дисквалификация повлияет на Рошу? Он будет вести себя поспокойнее?

– Точно повлияет. В следующий раз за такой момент ему уже три игры не дадут. Ему дадут больше, – сказал бывший защитник ЦСКА.