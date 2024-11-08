Мостовой о КДК: «Две игры Литвинову – не согласен, он ничего не делал, надо снимать дисквалификацию. Можно было еще кому-то из кучки дать – Бабичу или из ЦСКА, шел мат-перемат»

Александр Мостовой не согласен с решением КДК РФС по Руслану Литвинову.

Напомним, в субботу ЦСКА уступил «Спартаку » (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ . Во втором тайме на поле произошла массовая потасовка, после которой Руслан Литвинов и Виллиан Роша были удалены с поля.

За это защитник армейцев был дисквалифицирован на три матча, полузащитник красно-белых – на два.

«Я много раз смотрел повторы и увидел, что Роша попал по лицу, а Литвинову не надо было показывать карточку. Ему дали две игры дисквалификации, и я с этим не согласен с КДК, потому что он ничего не делал.

Литвинов держал Рошу, чтобы он больше никого не ударил. Если так, то можно было еще кому-то из кучки игроков дать, например, Бабичу или еще кому-то из ЦСКА . Тем более там шел мат-перемат.

Литвинов держал Рошу, чтобы тот никого не ударил. Три матча Роше – нормально, потому что махнул немножко, попал кому-то, а Литвинову однозначно надо было снимать дисквалификацию», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.