Канчельскис о критике: «Не переобуваюсь, популизмом не занимаюсь, говорю правду. Люди подстраиваются под других, под систему, поддакивают – у них нет своего мнения»
– Вас часто критикуют в комментариях за высказывания и в шутку сравнивают с Мостовым.
– Мне задают вопросы – я отвечаю. У этих людей есть свое мнение? Каждый год кричат, что «Спартак» станет чемпионом. Я говорю то, что вижу, а не рассказываю, как они, не переобуваюсь и не занимаюсь популизмом.
«Спартак» разве борется за первое-второе место сейчас? Нет! «Зенит» будет первым, а красно-белые – пятые или четвертые. Повторюсь, я ничего не выдумываю, а говорю правду – опыт у меня футбольный есть.
Я хочу, чтобы у нас была хорошая Премьер-лига, чтобы нас вернули в Европу. А что про меня говорят – мне по барабану. У меня есть семья и друзья, которые меня уважают, как и я их.
Пусть про меня говорят что угодно – эти люди подстраиваются под других, у них нет своего мнения. Они подстраиваются под систему, поддакивают, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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