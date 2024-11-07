Осимхен сделал дубль в игре с «Тоттенхэмом». У форварда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Галатасарай», он арендован у «Наполи»

Виктор Осимхен отметился дублем в ворота «Тоттенхэма».

«Галатасарай» принимает лондонский клуб (3:1 , второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА .

Нападающий турецкой команды Виктор Осимхен забил 2 гола в этом матче – на 31-й и 39-й минутах.

В 8 матчах за «Галатасарай » на счету нигерийского форварда, арендованного у «Наполи », 6 голов и 3 результативных паса. Подробная статистика Осимхена – здесь .