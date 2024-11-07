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Осимхен сделал дубль в игре с «Тоттенхэмом». У форварда 6 голов и 3 ассиста в 8 матчах за «Галатасарай», он арендован у «Наполи»

Виктор Осимхен отметился дублем в ворота «Тоттенхэма».

«Галатасарай» принимает лондонский клуб (3:1, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА.  

Нападающий турецкой команды Виктор Осимхен забил 2 гола в этом матче – на 31-й и 39-й минутах. 

В 8 матчах за «Галатасарай» на счету нигерийского форварда, арендованного у «Наполи», 6 голов и 3 результативных паса. Подробная статистика Осимхена – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
logoвысшая лига Турция
logoЛига Европы УЕФА
logoНаполи
logoТоттенхэм
logoВиктор Осимхен
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