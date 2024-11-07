Мойес о работе в «МЮ»: «Ощущал, что для изменений потребуется много времени. Мне говорили, что потеряю работу, если не попадем в ЛЧ, сейчас это не требовалось бы – стандарты упали»

Дэвид Мойес высказался о работе в «Манчестер Юнайтед» после Алекса Фергюсона.

«У меня было ощущение, что потребуется много времени, чтобы исправить [ситуацию в «Манчестер Юнайтед»], но я не мог выйти и сказать, что это займет шесть лет.

Команда только что выиграла Премьер-лигу, и я был взволнован тем, что вступаю в должность тренера, думая, что это здорово, но команда уже были необходимы изменения.

Игроки были очень преданы сэру Алексу Фергюсону , независимо от того, кто придет после него. Меня приняли дружелюбно, но я действительно чувствовал, что потребуется больше времени, чтобы что-то изменить. У меня были прекрасные отношения с сэром Алексом и Дэвидом Гиллом – мы встречались раз в месяц за ужином и говорили о разных вещах.

Я слышу, как часто люди говорят о «Манчестер Юнайтед», и думаю, что Луи ван Гал и Жозе Моуринью , возможно, были бы в первой дюжине лучших тренеров мира, которых вы хотели бы видеть в своей команде, но они не смогли получить желаемого результата. Возможно, все гораздо глубже (проблемы в «Манчестер Юнайтед» – Спортс’‘).

Главным, что тогда говорили мне, было то, что если я не попаду в Лигу чемпионов , то потеряю работу в «Манчестер Юнайтед ». Если подумать об этом сейчас, то это не требовалось бы, стандарты упали.

Я ни о чем не жалею, я многому научился у игроков, та раздевалка была непростой, и они соперничали друг с другом, когда я был там, все было очень серьезно. Я восхищался ими и мог понять, почему они были на вершине, но уровень качества снижался с учетом возраста.

У них была твердость характера и способность подталкивать друг друга, чего очень не хватает в современной игре», – сказал экс-тренер «МЮ» в подкасте Stick to Football от Sky Bet.