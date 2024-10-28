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  • Процент побед тен Хага в «МЮ» – 54,7%, это 2-й лучший результат после Моуринью со времен Фергюсона. В АПЛ нидерландец худший после Мойеса с 31,8% поражений
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Процент побед тен Хага в «МЮ» – 54,7%, это 2-й лучший результат после Моуринью со времен Фергюсона. В АПЛ нидерландец худший после Мойеса с 31,8% поражений

Эрик тен Хаг выиграл 54,7% матчей на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Сегодня клуб официально объявил об отставке нидерландского специалиста.

Всего в качестве тренера тен Хаг провел с «МЮ» 128 матчей во всех турнирах. Из них на счету команды 70 побед, 35 поражений и 23 ничейных результата. 

Это второй лучший результат среди тренеров клуба после ухода сэра Алекса Фергюсона. Лучший процент побед у Жозе Моуринью – 58,3%. Третье место занимает Оле-Гуннар Сульшер (54,2%), затем идут Дэвид Мойес (52,9%) и Луи ван Гал (52,4%).

При этом, по данным Opta, только Дэвид Мойес проиграл больше матчей Премьер-лиги в качестве тренера «Манчестер Юнайтед», чем Эрик тен Хаг. У шотландца 11 поражений в 34 матчах (32,4%), а у нидерландца – 27 в 85 матчах (31,8%).

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoОле-Гуннар Сульшер
logoАлекс Фергюсон
logoЖозе Моуринью
logoЛуи ван Гал
logoДэвид Мойес
logoпремьер-лига Англия
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