Мойес о назначении в «МЮ»: «Фергюсон сказал: «Я ухожу, а ты следующий тренер». Меня даже не спрашивали. Я чуть не сполз на пол, сказал что-то вроде «да, хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия Футбол

Дэвид Мойес рассказал, как Алекс Фергюсон предложил ему возглавить «Манчестер Юнайтед». 

«Я поехал к сэру Алексу домой... и он сказал: «Я ухожу в отставку, а ты следующий тренер «Манчестер Юнайтед». Не было собеседований, мне ничего не говорили. Меня не спросили: «Хочешь ли ты [возглавить «МЮ»]?»

Я чуть не сполз на пол, потому что никто не знал, что сэр Алекс уходит в отставку. Никто не знал. Никто даже не предполагал и не думал об этом. 

Я просто сказал что-то вроде «да, хорошо», я не думал, что смогу отказать, я даже не знал, что я в состоянии сказать «нет». А это было так просто.

В то время ко мне обращались два или три очень крупных клуба. Но когда сэр Алекс сделал предложение, было очень трудно сказать «нет», – сказал главный тренер «Вест Хэма» в подкасте The Diary of a CEO.

Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2013 года и был уволен с поста главного тренера в апреле 2014-го.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
это я так понимаю они пили с САФом, и вот после 5 стаканчика Сэр и говорит...))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
City!
chosen one
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
swinostyd
В итоге чуть не сполз в пердив. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ Вондроушова
Красивая история. Драматичней была только передача власти от Ельцина к Путину)
Реально похожие истории.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша (Тольятти)
Бедный Мойес, у него всё Вьетнамские флешбэки как его с МЮ попёрли😬
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
skytent1
Мойес красава но чё он вест Хэм до вылета то довел , состав вполне на топ 8
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Лучше бы сэр сразу тогда к Пепу обратился и продолжил бы династию чемпионств
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Слутск Халлского
Ответ Зверёк
Жалко что у Мойеса не получилось.В Эвертоне отлично тренил.
Надо было больше времени дать, а то контракт на 6 лет, и даже одного не дали доработать. САФ выжимал абсолютный максимум из того состава, естественно, что после его ухода команда просела
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вондроушова
Красивая история. Драматичней была только передача власти от Ельцина к Путину)
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oborit
Уровень Мойса - Эвертон.
С него началось падение МЮ , лучше бы он сказал - Нет.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
krealpmoney
Ответ *Eddard*
Просто, но трудно сказать "Нет"
ну тут перевод опять корявый, в первом случае там идет "And that was as simple as that", типа "вот так вот просто, вот такие пироги"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Поттер летом такое же интервью даст. 😄
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ответ Павел Мельников
Глейзеры... Фергюсон сам и всеми трансферами занимался, и спокойно преемника мог назначить.
В смысле мог? Он и назначил. Трансферы и поиск тренера - совсем разные вещи
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зверёк
Жалко что у Мойеса не получилось.В Эвертоне отлично тренил.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Nuraly Amirov
Ферги надоело, что Глейзеры ни с кем договориться не могут, взял дело в свои руки и просто назначил тренера
Глейзеры... Фергюсон сам и всеми трансферами занимался, и спокойно преемника мог назначить.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nuraly Amirov
Ферги надоело, что Глейзеры ни с кем договориться не могут, взял дело в свои руки и просто назначил тренера
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
Я не хотел, меня заставили, я не виноват )))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
spartak_1988
Дэвид забыл добавить, что ответ он давал под дулом пистолета
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ПОШОЛ ПОШОЛ
Мойес так себе тренер, даже в середняке сейчас никакой
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Eddard*
Просто, но трудно сказать "Нет"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий