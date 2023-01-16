Мойес о назначении в «МЮ»: «Фергюсон сказал: «Я ухожу, а ты следующий тренер». Меня даже не спрашивали. Я чуть не сполз на пол, сказал что-то вроде «да, хорошо»

рассказал, как предложил ему возглавить « ».

«Я поехал к сэру Алексу домой... и он сказал: «Я ухожу в отставку, а ты следующий тренер «Манчестер Юнайтед». Не было собеседований, мне ничего не говорили. Меня не спросили: «Хочешь ли ты [возглавить «МЮ»]?»

Я чуть не сполз на пол, потому что никто не знал, что сэр Алекс уходит в отставку. Никто не знал. Никто даже не предполагал и не думал об этом.

Я просто сказал что-то вроде «да, хорошо», я не думал, что смогу отказать, я даже не знал, что я в состоянии сказать «нет». А это было так просто.

В то время ко мне обращались два или три очень крупных клуба. Но когда сэр Алекс сделал предложение, было очень трудно сказать «нет», – сказал главный тренер « » в подкасте The Diary of a CEO.

Мойес возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2013 года и был уволен с поста главного тренера в апреле 2014-го.