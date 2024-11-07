Педри о штрафах в «Барсе»: «У Хави было 5 000 евро за опоздание, дальше – вдвое больше. Как-то не сработал будильник, я примчался красный как помидор»
Ранее хавбек уже высказывался о системе наказаний, которая появилась после прихода в клуб Ханса-Дитера Флика.
Педри рассказал о том, как пару лет назад опоздал на восстановительную тренировку утром после позднего возвращения с выезда. Он также вспомнил о штрафных мерах, которые применял Хави.
«Не знаю, почему не сработал будильник, у меня было около десятка пропущенных звонков. Я оделся за 30 секунд, примчался, а они ждали, когда я приду в себя. Я зашел красный, как помидор.
В день матча штрафы всегда намного выше, если ты, например, опоздал на собрание, когда команда заселяется в отель.
Есть тренеры, которые считают штрафы по минутам, например, пять минут – 5 000 евро. Но у Хави было 5 000 за опоздание, а следующий штраф уже удваивался.
Если так случится четыре-пять раз, то совсем плохо», – сказал полузащитник «Барселоны».
Он также рассказал, что у Флика нет как таковых денежных штрафов, но в случае опоздания футболист не играет.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий