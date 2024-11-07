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  • Педри о штрафах в «Барсе»: «У Хави было 5 000 евро за опоздание, дальше – вдвое больше. Как-то не сработал будильник, я примчался красный как помидор»
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Педри о штрафах в «Барсе»: «У Хави было 5 000 евро за опоздание, дальше – вдвое больше. Как-то не сработал будильник, я примчался красный как помидор»

Педри рассказал о системе штрафов для игроков «Барселоны».

Ранее хавбек уже высказывался о системе наказаний, которая появилась после прихода в клуб Ханса-Дитера Флика.

Педри рассказал о том, как пару лет назад опоздал на восстановительную тренировку утром после позднего возвращения с выезда. Он также вспомнил о штрафных мерах, которые применял Хави. 

«Не знаю, почему не сработал будильник, у меня было около десятка пропущенных звонков. Я оделся за 30 секунд, примчался, а они ждали, когда я приду в себя. Я зашел красный, как помидор.

В день матча штрафы всегда намного выше, если ты, например, опоздал на собрание, когда команда заселяется в отель.

Есть тренеры, которые считают штрафы по минутам, например, пять минут – 5 000 евро. Но у Хави было 5 000 за опоздание, а следующий штраф уже удваивался.

Если так случится четыре-пять раз, то совсем плохо», – сказал полузащитник «Барселоны».

Он также рассказал, что у Флика нет как таковых денежных штрафов, но в случае опоздания футболист не играет.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoБарселона
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logoЛа Лига
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деньги
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