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Убытки «Ювентуса» за прошлый сезон – 199,2 млн евро. Задолженность за год сократилась почти на 100 млн – до 242,8

«Ювентус» потерял почти 200 млн евро за прошлый сезон.

Собрание акционеров утвердило финансовую отчетность клуба по состоянию на 30 июня 2024 года. В ней указано, что сезон был завершен с убытком в размере 199,2 млн евро.

При этом чистая задолженность сократилась и теперь составляет 242,8 млн. За год до этого она была равна 339,9 млн евро.

Отмечается, что из-за пропуска еврокубков в прошлом сезоне доходы «бьянконери» упали с 437 млн до 360 млн. В то же время уменьшились расходы на зарплаты – с 255 до 239 млн.

Вероятность выхода на операционную безубыточность уже в сезоне-2024/25 оценивается как высокая. В клубе рассчитывают на прибыль в сезоне-2026/27.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Italia
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logoсерия А Италия
бизнес
деньги
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