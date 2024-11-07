«Ювентус» интересуется Жегровой. Вингер «Лилля» и Косово отдал голевой пас в матче команд в ЛЧ

«Ювентусу» интересен Эдон Жегрова.

По информации Tuttosport, туринцы возобновили свой интерес к вингеру «Лилля » после матча команд (1:1) в Лиге чемпионов.

В нем футболист отметился результативной передачей, а также выиграл более половины дуэлей и сделал восемь успешных обводок из двенадцати.

Итальянский клуб хотел приобрести игрока еще прошлым летом, но посчитал требования «Лилля» слишком высокими и предпочел арендовать Франсишку Консейсау .

Действующий контракт Жегровы с клубом рассчитан до 2026 года. Отмечается, что игрок сборной Косово хочет оставить свой след во Франции, а затем изучить варианты перехода в ведущие европейские клубы.

С полной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .