«Ювентус» интересуется Жегровой. Вингер «Лилля» и Косово отдал голевой пас в матче команд в ЛЧ
«Ювентусу» интересен Эдон Жегрова.
По информации Tuttosport, туринцы возобновили свой интерес к вингеру «Лилля» после матча команд (1:1) в Лиге чемпионов.
В нем футболист отметился результативной передачей, а также выиграл более половины дуэлей и сделал восемь успешных обводок из двенадцати.
Итальянский клуб хотел приобрести игрока еще прошлым летом, но посчитал требования «Лилля» слишком высокими и предпочел арендовать Франсишку Консейсау.
Действующий контракт Жегровы с клубом рассчитан до 2026 года. Отмечается, что игрок сборной Косово хочет оставить свой след во Франции, а затем изучить варианты перехода в ведущие европейские клубы.
С полной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
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