«Ювентус» дважды в 1-м тайме забил «Лиллю» из офсайда

Два гола «Ювентуса» в ворота «Лилля» отменены из-за офсайдов.

Команды играют во Франции в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).

За первые 45 минут встречи «Ювентус » дважды поразил ворота «Лилля », но оба гола были отменены. На 24-й минуте Тен Копмейнерс забил после передачи Душана Влаховича , но судья Ирфан Пельто отменил гол из-за офсайда у сербского форварда. На 41-й минуте был отменен еще один гол Копмейнерса – на этот раз в положении вне игры оказался Кенан Йылдыз.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.