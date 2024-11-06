«Ювентус» дважды в 1-м тайме забил «Лиллю» из офсайда
Два гола «Ювентуса» в ворота «Лилля» отменены из-за офсайдов.
Команды играют во Франции в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:1, второй тайм).
За первые 45 минут встречи «Ювентус» дважды поразил ворота «Лилля», но оба гола были отменены. На 24-й минуте Тен Копмейнерс забил после передачи Душана Влаховича, но судья Ирфан Пельто отменил гол из-за офсайда у сербского форварда. На 41-й минуте был отменен еще один гол Копмейнерса – на этот раз в положении вне игры оказался Кенан Йылдыз.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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