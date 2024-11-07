Тьерри Анри: «Сейчас «Арсенал» не борется за победу в АПЛ. Будет невероятно сложно. Не ожидаю краха «Ливерпуля» и «Ман Сити»

Тьерри Анри считает, что «Арсеналу» будет очень сложно бороться за титул АПЛ.

«Сейчас «Арсенал» не борется за победу в АПЛ , как вы видите. Результаты недостаточно хороши, чтобы быть на вершине.

Для меня проблема в том, что они недостаточно хороши в выездных матчах. Нам это очень долго сходили с рук – теперь не сходит. Посмотрим, что будет в матче с «Челси».

Я не думаю, что «Арсенал » вылетит из гонки за титул, но считаю, что будет невероятно сложно, потому что нужно догонять множество команд. И я не ожидаю краха «Ливерпуля » и «Ман Сити », вот в чем проблема», – сказал бывший нападающий «Арсенала».