Тьерри Анри: «Сейчас «Арсенал» не борется за победу в АПЛ. Будет невероятно сложно. Не ожидаю краха «Ливерпуля» и «Ман Сити»
Тьерри Анри считает, что «Арсеналу» будет очень сложно бороться за титул АПЛ.
«Сейчас «Арсенал» не борется за победу в АПЛ, как вы видите. Результаты недостаточно хороши, чтобы быть на вершине.
Для меня проблема в том, что они недостаточно хороши в выездных матчах. Нам это очень долго сходили с рук – теперь не сходит. Посмотрим, что будет в матче с «Челси».
Я не думаю, что «Арсенал» вылетит из гонки за титул, но считаю, что будет невероятно сложно, потому что нужно догонять множество команд. И я не ожидаю краха «Ливерпуля» и «Ман Сити», вот в чем проблема», – сказал бывший нападающий «Арсенала».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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