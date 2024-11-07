Гендиректор «Динамо» о том, почему Карасева изобразили дьяволом на картах таро: «Вы же следите за нашими матчами? Видели, как некоторые судьи работают на них?»
В «Динамо» объяснили появление Сергея Карасева на одной из карт таро.
В конце октября московский клуб объявил о выпуске брендированной колоды таро. Бело-голубые предложили болельщикам выиграть карты через специальный бот с предсказаниями в Telegram.
– Недавно «Динамо» выпустило колоду карт таро. На карте с названием «Дьявол» изображен лысый судья с подписью «догадайтесь сами». Я догадался – это Сергей Карасев. Почему именно его изобразили дьяволом?
– Ну вы же следите за матчами «Динамо»? Видели, как некоторые судьи работают на наших матчах? В этих играх решения часто принимаются против «Динамо», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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