Компани об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» хочет побеждать с разницей в 3-5 мячей. Мы не смогли забить быстрый гол, поэтому нужно было сохранять спокойствие и терпение»

Венсан Компани высказался о победе «Баварии» над «Бенфикой».

«Иногда хорошо выигрывать вот так (1:0), хотя, конечно, мы предпочитаем побеждать с разницей в 3, 4 или 5 голов. Я думаю, что мы здорово контролировали игру. Порой последний пас не всегда проходит. Мы не смогли забить быстрый гол, поэтому знали, что нам нужно сохранять спокойствие и терпение. Мы с этим справились. Это была хорошая лигачемпионская игра и отличная победа».

О четвертом сухом матче подряд

«Нет какого-то особого секрета. С тех пор как мы сыграли против «Тоттенхэма» в предсезонке, я почувствовал, что ребята способны на это. Теперь нам нужно сохранять спокойствие, мы хорошо справляемся, но всегда можем быть лучше. Всегда есть, что подкорректировать. Я уверен в своих игроках. И у нас также есть несколько других хороших защитников, которые сейчас недоступны», – сказал главный тренер «Баварии.