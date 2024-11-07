Компани об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» хочет побеждать с разницей в 3-5 мячей. Мы не смогли забить быстрый гол, поэтому нужно было сохранять спокойствие и терпение»
«Иногда хорошо выигрывать вот так (1:0), хотя, конечно, мы предпочитаем побеждать с разницей в 3, 4 или 5 голов. Я думаю, что мы здорово контролировали игру. Порой последний пас не всегда проходит. Мы не смогли забить быстрый гол, поэтому знали, что нам нужно сохранять спокойствие и терпение. Мы с этим справились. Это была хорошая лигачемпионская игра и отличная победа».
О четвертом сухом матче подряд
«Нет какого-то особого секрета. С тех пор как мы сыграли против «Тоттенхэма» в предсезонке, я почувствовал, что ребята способны на это. Теперь нам нужно сохранять спокойствие, мы хорошо справляемся, но всегда можем быть лучше. Всегда есть, что подкорректировать. Я уверен в своих игроках. И у нас также есть несколько других хороших защитников, которые сейчас недоступны», – сказал главный тренер «Баварии.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий