У «Ман Сити» наибольшие шансы выиграть ЛЧ по версии Opta – 19%. «Ливерпуль» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Барса» – 4-я, шансы «Спортинга» и «Реала» – 6%, «ПСЖ» – 3%

«Ман Сити» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Opta.

После 4 туров шансы «горожан» на победу в турнире оцениваются в 19%. Также в тройке фаворитов находятся «Ливерпуль » (17%) и «Интер » (12%).

Четвертое место занимает «Барселона » (9%), пятое – «Арсенал» (8%). Шестое место делят «Спортинг» и «Реал » с шестью процентами. По 4% получили «Бавария » и «Байер». В 3 процента оцениваются шансы «ПСЖ» и «Аталанты».

«ПСЖ» в зоне вылета (вопросы к Доннарумме), «Брест» в топе, «Барса» забила пять, «Виллу» сгубила жуткая нелепица. Главное в ЛЧ