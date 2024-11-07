У «Ман Сити» наибольшие шансы выиграть ЛЧ по версии Opta – 19%. «Ливерпуль» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Барса» – 4-я, шансы «Спортинга» и «Реала» – 6%, «ПСЖ» – 3%
«Ман Сити» – главный фаворит Лиги чемпионов по версии Opta.
После 4 туров шансы «горожан» на победу в турнире оцениваются в 19%. Также в тройке фаворитов находятся «Ливерпуль» (17%) и «Интер» (12%).
Четвертое место занимает «Барселона» (9%), пятое – «Арсенал» (8%). Шестое место делят «Спортинг» и «Реал» с шестью процентами. По 4% получили «Бавария» и «Байер». В 3 процента оцениваются шансы «ПСЖ» и «Аталанты».
«ПСЖ» в зоне вылета (вопросы к Доннарумме), «Брест» в топе, «Барса» забила пять, «Виллу» сгубила жуткая нелепица. Главное в ЛЧ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Opta
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