Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»

Французский министр призвал «ПСЖ» объясниться из-за баннера о Палестине.

Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико » (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

«Я прошу «ПСЖ » объясниться. Прошу клубы гарантировать, что политика не навредит спорту, который всегда должен оставаться источником единства.

Этому баннеру не место на этом стадионе, такие послания также запрещены правилами Лиги чемпионов и УЕФА.

Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правила», – заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо на странице в X.