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Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»

Французский министр призвал «ПСЖ» объясниться из-за баннера о Палестине.

Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.

«Я прошу «ПСЖ» объясниться. Прошу клубы гарантировать, что политика не навредит спорту, который всегда должен оставаться источником единства.

Этому баннеру не место на этом стадионе, такие послания также запрещены правилами Лиги чемпионов и УЕФА.

Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правила», – заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо на странице в X.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Брюно Ретайо в X
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