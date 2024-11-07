Глава МВД Франции о баннере фанатов «ПСЖ» в поддержку Палестины: «Прошу объясниться. Политика не должна вредить спорту. Если это произойдет снова, придется рассмотреть запрет баннеров»
Французский министр призвал «ПСЖ» объясниться из-за баннера о Палестине.
Перед началом игры Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) фанаты «ПСЖ» показали огромный баннер с надписью «Свободу Палестине. Война на земле, но мир во всем мире». Также на баннере был флаг Ливана.
«Я прошу «ПСЖ» объясниться. Прошу клубы гарантировать, что политика не навредит спорту, который всегда должен оставаться источником единства.
Этому баннеру не место на этом стадионе, такие послания также запрещены правилами Лиги чемпионов и УЕФА.
Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правила», – заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо на странице в X.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: страница Брюно Ретайо в X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости