Доннарумма пропустил 2 гола от «Атлетико» после трех ударов в створ в двух атаках

Джанлуиджи Доннарумма пропустил в обеих атаках, где «Атлетико» бил в створ.

«ПСЖ» дома проиграл «Атлетико» (1:2) в четвертом туре Лиги чемпионов, пропустив от Науэля Молины на 18-й минуте и от Анхеля Корреа на 93-й.

За весь матч игроки «матрасников» нанесли 3 удара в створ ворот Доннаруммы. При этом это произошло во время двух атак: гол Молины на 18-й стал продолжением атаки «Атлетико», в ходе которой Джанлуиджи отбил удар Джулиано Симеоне в створ на 17-й.

С 18-й по 93-ю минуты «Атлетико» не бил в створ ворот «ПСЖ». За этот отрезок Антуан Гризманн неточно пробил из-за штрафной на 84-й минуте. Еще 5 ударов «Атлетико» были заблокированы.

Доннарумма мог бы и спасти «ПСЖ» − но проиграли «Атлетико» на 90+3. Победа в ЛЧ только с Сафоновым