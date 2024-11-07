Доннарумма пропустил 2 гола от «Атлетико» после трех ударов в створ в двух атаках
Джанлуиджи Доннарумма пропустил в обеих атаках, где «Атлетико» бил в створ.
«ПСЖ» дома проиграл «Атлетико» (1:2) в четвертом туре Лиги чемпионов, пропустив от Науэля Молины на 18-й минуте и от Анхеля Корреа на 93-й.
За весь матч игроки «матрасников» нанесли 3 удара в створ ворот Доннаруммы. При этом это произошло во время двух атак: гол Молины на 18-й стал продолжением атаки «Атлетико», в ходе которой Джанлуиджи отбил удар Джулиано Симеоне в створ на 17-й.
С 18-й по 93-ю минуты «Атлетико» не бил в створ ворот «ПСЖ». За этот отрезок Антуан Гризманн неточно пробил из-за штрафной на 84-й минуте. Еще 5 ударов «Атлетико» были заблокированы.
Доннарумма мог бы и спасти «ПСЖ» − но проиграли «Атлетико» на 90+3. Победа в ЛЧ только с Сафоновым
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости