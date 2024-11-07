Лаутаро после 1:0 с «Арсеналом»: «Интеру» нужно повышать планку. Хочу выиграть все, ради этого мы и работаем»
Лаутаро Мартинес оценил победу над «Арсеналом» (1:0).
«Лучшее из этого матча – это три очка, командный дух и проявленное на поле стремление сражаться. Эти матчи в итоговой таблице будут очень важны. Мы не пропустили ни одного мяча, и это плюс, поскольку в чемпионате пропускали слишком много.
Мы довольны: в этом турнире все зависит от мелочей, и нам нужно дальше повышать планку. Хотим добиться всего – так требует история клуба. Хочу выиграть все, что только возможно, ради этого мы и работаем», – сказал капитан «Интера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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