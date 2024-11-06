Нелепица! Защитник «Виллы» схватил мяч рукой в штрафной – не понял, что от ворот уже разыграли

Дебют в ЛЧ после года с травмой.

«Астон Вилла» крайне нелепо проиграла первый матч в этой Лиге чемпионов – из-за пенальти за игру рукой.

Но не такую, как мы привыкли: защитник Тайрон Мингз просто взял мяч в руки, когда рядом не было никого из соперников. Хотел поставить для вратаря на линию вратарской, но на самом деле игра уже к тому моменту возобновилась.

Мингз передвинул мяч – уже разыгранный. Зачееем?

Второй тайм, 50-я минута, форвард «Брюгге» Андреас Ольсен потерял мяч неподалеку от углового флага – назначили удар от ворот. Дальше действие в штрафной площади «Виллы».

Вратарь Эмилиано Мартинес отпасовал Тайрону Мингзу.

Похоже, Мингз посчитал, что мяч разыграли не с того места – и взял его рукой.

Аккуратно поставил на угол вратарской.

Немецкий арбитр Тобиас Штиллер заметил: касание в штрафной = нарушение и пенальти. ВАР согласился. Фанаты «Брюгге» – в восторге.

Ханс Ванакен реализовал пенальти – «Брюгге» повел 1:0. Для Мингза никаких зацепок и оправданий. Конечно, мяч не надо было двигать на угол, разыгрывать от ворот можно из любой точки.

Пенальти с одной стороны очень редкий. С другой – месяц назад в Германии таких назначили сразу два в одном матче ! А еще схожий эпизод был в четвертьфинале ЛЧ у «Арсенала» с «Баварией» весной, но там 11-метровый не дали .

● Так «Астон Вилла» пропустила впервые в этой Лиге чемпионов – только в четвертом туре. Да и вообще раньше с бельгийцами у команд Унаи Эмери все было супер: с «Валенсией» и «ПСЖ» закончил четыре игры против «Генка» и «Андерлехта» с общей разницей 16:0.

● Гол остался единственным в матче – «Брюгге» победил 1:0 и набрал шесть очков. Для команды это первая победа над английскими с 1994-го. Сейчас бельгийцы крепки дома в еврокубках – всего одно поражение в последних 11 матчах.

● У «Виллы» непростая серия: четыре матча во всех турнирах без побед . Это поражение после 1:1 с «Борнмутом» в чемпионате, 1:2 от «Кристал Пэлас» в Кубке лиги и разгрома 1:4 от «Тоттенхэма» в АПЛ.

Ошибся дебютант ЛЧ. Вот так вернулся после 14 месяцев пропуска из-за травмы

Мингз только-только восстановился после тяжелейшей травмы.

Он вернулся неделю назад в Кубке лиги, до этого не играл с августа 2023-го. В первом туре прошлого сезона АПЛ порвал переднюю крестообразную связку второй раз в карьере (впервые еще в 2015-м в «Борнмуте»).

Тайрон остался без футбола на 14 месяцев – мимо него прошла борьба «Виллы» за ЛЧ, вылет в полуфинале Лиги конференций и Евро-2024. Вернулся только в конце октября 2024-го на матч против «Кристал Пэлас» в Кубке лиги, отыграл полностью. Ждал дебюта в ЛЧ – еще никогда не играл в этом турнире.

Дебют вот такой мрачный: привез дикий пенальти, ушел на 66-й минуте, «Вилла» неожиданно проиграла. К губительным секундам в штрафной у Мингза уже была желтая карточка – хорошо хоть не удалился.

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«Астон Вилла» осталась с девятью очками, впереди матчи против «Ювентуса» (дома), «Лейпцига» (в гостях), «Монако» (г) и «Селтика» (д). «Брюгге» набрал шесть очков, дальше сыграет с «Селтиком» (г), «Спортингом» (д), «Ювентусом» (д) и «Ман Сити» (г).

Фото: eastnews.ru /Geert Vanden Wijngaert, Paul Terry