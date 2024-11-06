Сергей Пиняев: «Повзрослел, стал опытней – лучше понимаю, как справляться с проблемами. Перестал обращать внимание на критику: неудачная полоса пройдет, и ты продолжишь творить»

Сергей Пиняев рассказал о персональном росте.

– Ты проводишь свой лучший сезон за «Локомотив» – по крайней мере по статистике. С чем связываешь такой прогресс?

– Выделил для себя несколько факторов. Во-первых, я окончательно адаптировался в «Локо». Во-вторых, повзрослел, стал опытней – теперь лучше понимаю, как справляться с проблемами. Ну а в-третьих, стал более устойчивым психологически.

– В плане?

– Начал спокойнее относиться к спадам в игре: продолжаю работать и стараюсь выходить из всех сложных ситуаций победителем. Перестал обращать внимание на критику, неважно – конструктивная она или нет.

– А раньше загонялся?

– Когда у меня что-то не получалось, я сильно копался в себе. Внешняя критика прибавляла давления. А сейчас, когда что-то идет не так, я отпускаю ситуацию – рано или поздно все в любом случае наладится. Если ты когда-то делал вещи, за которые тебя хвалили, значит у тебя есть мастерство. И никуда оно не денется – неудачная полоса пройдет, и ты продолжишь творить, – сказал полузащитник «Локомотива».

С полной 20-летнего игрока можно ознакомиться здесь .