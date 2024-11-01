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  • Наумов о Пиняеве: «Какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи» 
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Наумов о Пиняеве: «Какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи» 

Николай Наумов оценил вероятность перехода Сергея Пиняева из «Локо» в «Спартак».

«Это не новость, уже давно говорили об интересе «Спартака» к Пиняеву. Ходили слухи об обмене на Зиньковского, например. Но сейчас для Сергея это не актуальная история. Он пытается закрепиться в «Локомотиве», где не всегда удается попасть в стартовый состав. 

Плюс Пиняев подвержен спадам — один матч хороший, другой провальный. Ему надо поиграть в «Локомотиве» еще пару лет, плотно занять место в основе, стать ведущим игроком. А уже потом можно думать о трансфере. 

Кроме того, какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи. Тогда как в переходе в «Спартак» не вижу каких-то плюсов», – сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Наумов
logoСергей Пиняев
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