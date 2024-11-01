Наумов о Пиняеве: «Какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи» 

Николай Наумов оценил вероятность перехода Сергея Пиняева из «Локо» в «Спартак».

«Это не новость, уже давно говорили об интересе «Спартака » к Пиняеву . Ходили слухи об обмене на Зиньковского, например. Но сейчас для Сергея это не актуальная история. Он пытается закрепиться в «Локомотиве», где не всегда удается попасть в стартовый состав.

Плюс Пиняев подвержен спадам — один матч хороший, другой провальный. Ему надо поиграть в «Локомотиве» еще пару лет, плотно занять место в основе, стать ведущим игроком. А уже потом можно думать о трансфере.

Кроме того, какой смысл уходить в «Спартак»? Я еще понимаю, когда футболисты хотят в «Зенит ». Там финансовые условия, есть шансы выиграть трофеи. Тогда как в переходе в «Спартак» не вижу каких-то плюсов», – сказал бывший президент «Локомотива ».