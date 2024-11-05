Индзаги о матче с «Арсеналом»: «Интер» сыграет с одной из сильнейших команд Европы. Артета – один из лучших тренеров последних лет»
Симоне Индзаги высказался о предстоящей игре «Интера» с «Арсеналом».
Команды встретятся в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 6 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.
«В предыдущие годы после первых трех игр можно было предположить, как закончится групповой этап, но с этим новым форматом провести расчеты невозможно. Мы сыграем против одной из сильнейших команд Европы, и нам нужно будет проявить себя как можно лучше.
Артета показал себя как один из лучших тренеров последних лет. Это очень узнаваемая команда, быстрая и техничная. Мы должны стараться как можно больше владеть мячом, но мы будем играть с командой, которая будет много прессинговать. Мы должны проявить характер и не бояться», – сказал главный тренер «Интера».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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