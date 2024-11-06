Мостовой начал стажировку в «Динамо»: «Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку, поднял им настроение после поражения»

Александр Мостовой рассказал о первом дне стажировки в «Динамо».

«Первый день стажировки прошел замечательно – Марцел [Личка ] и Ролан [Гусев ] здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.

Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни.

Я немного впечатлен их базой, потому что был на многих европейских – у «Динамо » есть все условия», – сказал бывший полузащитник сборной России.