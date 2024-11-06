Мостовой начал стажировку в «Динамо»: «Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку, поднял им настроение после поражения»
Александр Мостовой рассказал о первом дне стажировки в «Динамо».
«Первый день стажировки прошел замечательно – Марцел [Личка] и Ролан [Гусев] здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.
Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни.
Я немного впечатлен их базой, потому что был на многих европейских – у «Динамо» есть все условия», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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