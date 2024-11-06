Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»

Андре Онана с оптимизмом высказался о назначении Рубена Аморима в «МЮ».

«Я смотрел вчерашнюю игру [«Спортинга» с «Манчестер Сити»], они одержали отличную победу.

Это другая система, но все мои товарищи по команде прагматичны. Думаю, что все они способны играть по любой системе, поэтому я не думаю, что это станет для нас проблемой.

У нас есть большие игроки, они будут прибавлять», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».

Аморим подходит «МЮ»? Какой футбол он ставит?