Онана об Амориме в «МЮ»: «Игроки будут прибавлять. У «Спортинга» другая система, но мы можем играть как угодно»
Андре Онана с оптимизмом высказался о назначении Рубена Аморима в «МЮ».
«Я смотрел вчерашнюю игру [«Спортинга» с «Манчестер Сити»], они одержали отличную победу.
Это другая система, но все мои товарищи по команде прагматичны. Думаю, что все они способны играть по любой системе, поэтому я не думаю, что это станет для нас проблемой.
У нас есть большие игроки, они будут прибавлять», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости