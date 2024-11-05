Хейлунд о 39-летнем Амориме в «МЮ»: «Даже хорошо, что он молодой. У него есть представление о новом, современном футболе»

Расмуса Хейлунда не смущает возраст нового тренера «МЮ» Рубена Аморима.

«Я очень рад. У него хорошие идеи. Я видел, как они [«Спортинг »] играют. Я разговаривал с Мортеном (Юлмандом, полузащитником «Спортинга» – Спортс”) о нем, и он тоже очень доволен тренером, так что я с нетерпением жду, когда он приедет сюда.

Я точно не помню [когда впервые о нем услышал]. Мы просто говорим об этом в клубе или когда находимся в сборной, обсуждаем, как идут дела. И он [Мортен Юлманд ] просто сказал, что у него классные идеи и немного другой подход, чем тот, к которому он, возможно, привык.

Из того, что я видел, он играет с тремя центральными защитниками, и эта схема немного отличается от того, к которой я привык раньше. Так что будет интересно увидеть, как он внедрит свои идеи, я с большим нетерпением жду возможности работать с молодым и амбициозным тренером.

Думаю, это даже хорошо [что ему только 39 лет]. У него есть представление о новом, современном футболе. Я не считаю, что его молодость – это обязательно что-то плохое. Напротив, это может даже дать что-то дополнительное», – сказал нападающий «МЮ» в интервью Viaplay.