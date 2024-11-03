Бонгонда о Роше: «Удар был быстрым, как из UFC. Это не по-футбольному»
Тео Бонгонда оценил удар Виллиана Роши Срджана Бабича.
«Спартак» победил ЦСКА (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ.
В начале второго тайма защитник армейцев был удален с поля, в результате массовой потасовки. Красная карточка также была показана Руслану Литвинову из «Спартака».
«Смотрю UFC, когда там идут хорошие бои. Например, недавно смотрел поединок Чимаева – он крутой! Роша нанес удар, это не по-футбольному.
Да, это была эмоциональная игра, случается всякое. Удар Роши был быстрым, как из UFC. Что-то такое», – сказал вингер «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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