Галактионов об атмосфере в «Локо»: «У нас «чистая» раздевалка, где нет подлости. Все бьются за команду. Она идет вперед, невзирая на всевозможные течения»
Михаил Галактионов рассказал об атмосфере в раздевалке «Локомотива».
Во вторник команда обыграла московское «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Конечно, довольны. Одержали победу, в гостях, с хорошим соперником. Мы уже обсудили моменты, что мы были ближе к третьему мячу, сделать больший гандикап. Но ничего страшного.
Было хорошее качество игры, а отрезками очень хорошие моменты. Был хороший прессинг, выпады. Немножко не хватало каких‑то штрихов, но это рабочие моменты. Мы выглядели очень хорошо.
Команда двигается вперед, невзирая на всевозможные течения. Мы видим, что перед каждой игрой кого‑то продают, кого‑то мы должны купить, кого‑то выставить на трансфер. У нас «чистая» раздевалка, где нет подлости, где все бьются за команду», – сказал главный тренер «Локо».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости