«Ман Сити» пропустил 4 гола за матч впервые с ноября 2023-го – от «Спортинга» в ЛЧ

«Манчестер Сити» пропустил 4 гола за матч впервые за год.

Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Спортингу » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4).

«Горожане» пропустили 4 гола в одной игре впервые с 12 ноября 2023 года – тогда они сыграли вничью с «Челси» (4:4).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Манчестер Сити ».