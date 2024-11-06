«Ман Сити» пропустил 4 гола за матч впервые с ноября 2023-го – от «Спортинга» в ЛЧ
«Манчестер Сити» пропустил 4 гола за матч впервые за год.
Команда Пепа Гвардиолы проиграла «Спортингу» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4).
«Горожане» пропустили 4 гола в одной игре впервые с 12 ноября 2023 года – тогда они сыграли вничью с «Челси» (4:4).
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Манчестер Сити».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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