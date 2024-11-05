«Локомотив» обыграл «Динамо» впервые за 4 матча. Было 2 поражения и ничья
«Локомотив» обыграл «Динамо» впервые с мая прошлого года.
Железнодорожники одержали победу на выезде (2:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Ранее «Локомотиву» не удавалось обыграть «Динамо» в течение 3 матчей – дважды бело-голубые одерживали победу, еще одна встреча завершилась вничью. Последний раз «Локомотив» побеждал в мае 2023 года.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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