«Локомотив» обыграл «Динамо» впервые за 4 матча. Было 2 поражения и ничья

«Локомотив» обыграл «Динамо» впервые с мая прошлого года.

Железнодорожники одержали победу на выезде (2:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ранее «Локомотиву » не удавалось обыграть «Динамо » в течение 3 матчей – дважды бело-голубые одерживали победу, еще одна встреча завершилась вничью. Последний раз «Локомотив» побеждал в мае 2023 года.