Фермин о молодежи «Барсы»: «Ла Масия – лучшая академия в мире. Когда мы попадаем в первую команду, мы уже показываем хороший уровень»
Фермин Лопес назвал академию «Барселоны» лучшей в мире.
– Как объяснить столь быстрый выход молодых игроков на топ-уровень?
– Я бы сказал, что это благодаря Ла Масии. У «Барселоны» лучшая академия в мире. Когда мы попадаем в первую команду, мы уже способны показывать хороший уровень.
Я очень счастлив продлить контракт до 2029 года. Но надеюсь, что останусь в клубе гораздо дольше. Надеюсь, что они продолжат доверять мне, – сказал полузащитник «Барселоны»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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