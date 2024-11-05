Фермин о молодежи «Барсы»: «Ла Масия – лучшая академия в мире. Когда мы попадаем в первую команду, мы уже показываем хороший уровень»

Фермин Лопес назвал академию «Барселоны» лучшей в мире.

– Как объяснить столь быстрый выход молодых игроков на топ-уровень?

– Я бы сказал, что это благодаря Ла Масии. У «Барселоны» лучшая академия в мире. Когда мы попадаем в первую команду, мы уже способны показывать хороший уровень.

Я очень счастлив продлить контракт до 2029 года. Но надеюсь, что останусь в клубе гораздо дольше. Надеюсь, что они продолжат доверять мне, – сказал полузащитник «Барселоны»