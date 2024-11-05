Карпин о смене губернатора Ростовской области: «Насколько понимаю, область не участвовала в трансферах. Денег как не давали, так и не будут давать»

Валерий Карпин рассказал, скажется ли смена главы Ростовской области на клубе.

Ранее Василий Голубев подал в отставку с поста губернатора Ростовской области, исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь.

– Есть ли у вас обеспокоенность после смены руководства Ростовской области? Не повлияет ли это на развитие клуба и зимние трансферы?

– Без понятия. Не знаю, повлияет ли как‑то или нет. Насколько понимаю, область не участвовала в трансферах. Денег как не давали, так и не будут давать, – сказал главный тренер «Ростова».

«Слова Карпина про отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю». Черданцев о «Ростове»