Карпин о смене губернатора Ростовской области: «Насколько понимаю, область не участвовала в трансферах. Денег как не давали, так и не будут давать»
Валерий Карпин рассказал, скажется ли смена главы Ростовской области на клубе.
Ранее Василий Голубев подал в отставку с поста губернатора Ростовской области, исполняющим обязанности губернатора назначен Юрий Слюсарь.
– Есть ли у вас обеспокоенность после смены руководства Ростовской области? Не повлияет ли это на развитие клуба и зимние трансферы?
– Без понятия. Не знаю, повлияет ли как‑то или нет. Насколько понимаю, область не участвовала в трансферах. Денег как не давали, так и не будут давать, – сказал главный тренер «Ростова».
«Слова Карпина про отставку и смена губернатора – не случайность. Я в такие совпадения не верю». Черданцев о «Ростове»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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