Станкович о 0:1 от «Ростова»: «В первом тайме «Спартак» доминировал, но все решили пенальти. Игрой я доволен, результатом – нет. Будет ответный матч, все возможно»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Ростовом».
Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Причин сегодняшнего поражения может быть много. В первом тайме мы доминировали, но все решили пенальти. Содержание мне понравилось, но нам не хватило сегодня последней передачи.
В целом, игрой я доволен, результатом – нет. Будет ответный матч, все возможно. Мы должны сыграть лучше. Нам вполне по силам пройти дальше. И хочу сделать комплимент «Ростову» и Валерию Карпину», – сказал Станкович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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