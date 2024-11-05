Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги игры с «Ростовом».

Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Причин сегодняшнего поражения может быть много. В первом тайме мы доминировали, но все решили пенальти. Содержание мне понравилось, но нам не хватило сегодня последней передачи.

В целом, игрой я доволен, результатом – нет. Будет ответный матч, все возможно. Мы должны сыграть лучше. Нам вполне по силам пройти дальше. И хочу сделать комплимент «Ростову » и Валерию Карпину», – сказал Станкович .