Эдегор вернулся к полноценным тренировкам. Хавбек «Арсенала» не играл с сентября
Мартин Эдегор вернулся к полноценным тренировкам с «Арсеналом».
Эдегор тренировался с командой перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».
25-летний полузащитник сборной Норвегии не играл с сентября после того, как повредил связки голеностопа в матче Лиги наций.
Статистику Эдегора можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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