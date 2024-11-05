Эдегор вернулся к полноценным тренировкам. Хавбек «Арсенала» не играл с сентября

Мартин Эдегор вернулся к полноценным тренировкам с «Арсеналом».

Эдегор тренировался с командой перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

25-летний полузащитник сборной Норвегии не играл с сентября после того, как повредил связки голеностопа в матче Лиги наций.

Статистику Эдегора можно увидеть здесь .