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Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам Хелене Спиллинг. Процедура прошла без огласки, пара ждет ребенка

Мартин Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам.

Супругой хавбека «Арсенала» стала 28-летняя танцовщица Хелене Спиллинг. В конце августа Мартин объявил, что они ждут ребенка.

Партнеры вступили в брак без огласки, соответствующие данные появились в Центральном регистре населения Норвегии.

Впервые пара появилась на публике в марте 2023 года на церемонии вручения футбольных наград в Лондоне.

Изображения: instagram.com/odegaard.98

Опубликовал: Максим Федер
Источник: VG
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