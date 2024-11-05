Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам Хелене Спиллинг. Процедура прошла без огласки, пара ждет ребенка
Мартин Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам.
Супругой хавбека «Арсенала» стала 28-летняя танцовщица Хелене Спиллинг. В конце августа Мартин объявил, что они ждут ребенка.
Партнеры вступили в брак без огласки, соответствующие данные появились в Центральном регистре населения Норвегии.
Впервые пара появилась на публике в марте 2023 года на церемонии вручения футбольных наград в Лондоне.
Изображения: instagram.com/odegaard.98
Опубликовал: Максим Федер
Источник: VG
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