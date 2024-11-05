Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам Хелене Спиллинг. Процедура прошла без огласки, пара ждет ребенка

Мартин Эдегор женился на 17-кратной чемпионке Норвегии по бальным танцам.

Супругой хавбека «Арсенала » стала 28-летняя танцовщица Хелене Спиллинг. В конце августа Мартин объявил , что они ждут ребенка.

Партнеры вступили в брак без огласки, соответствующие данные появились в Центральном регистре населения Норвегии.

Впервые пара появилась на публике в марте 2023 года на церемонии вручения футбольных наград в Лондоне.

Изображения: instagram.com/odegaard.98