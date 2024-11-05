«Рубин» встретится с ЦСКА. Поддержите казанцев в кубковом матче против армейцев!

«Рубин» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в воскресенье, 6 ноября, в 18:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

Казанцы закончили групповой этап турнира на втором месте в группе D, обладая девятью очками. Армейцы же выиграли группу C, набрав 14 очков! Приходите поддержать «Рубин» в кубковом матче против ЦСКА.

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .