«Рубин» встретится с ЦСКА. Поддержите казанцев в кубковом матче против армейцев!
«Рубин» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Фонбет Кубка России.
Матч пройдет в воскресенье, 6 ноября, в 18:30 на стадионе «Ак Барс Арена».
Казанцы закончили групповой этап турнира на втором месте в группе D, обладая девятью очками. Армейцы же выиграли группу C, набрав 14 очков! Приходите поддержать «Рубин» в кубковом матче против ЦСКА.
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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