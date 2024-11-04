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Родриго попал в заявку «Реала» на матч с «Миланом» – он пропустил 2 недели из-за травмы. Рюдигер выйдет в старте после перегрузки в класико (As)

Родриго вернулся в общую группу «Реала» перед матчем с «Миланом».

Бразильский вингер получил мышечную травму в матче с дортмундской «Боруссией» (5:2) в предыдущем туре Лиги чемпионов.

Родриго вошел в заявку «Реала» на завтрашний матч с «Миланом»  в 4-м туре общего этапа ЛЧ. На сегодняшней тренировке бразилец работал в общей группе. Как отмечает As, его восстановление заняло меньше времени, чем предполагалось изначально – Родриго пропустил около двух недель вместо 20 дней, заявленных изначально.

Также в заявку «Реала» включен Антонио Рюдигер, у которого была выявлена перегрузка мышц после класико 26 октября (0:4). Ожидается, что немецкий защитник выйдет в стартовом составе мадридцев на завтрашний матч.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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logoАнтонио Рюдигер
logoРодриго
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