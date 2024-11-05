Рауль – кандидат на пост тренера сборной Армении

Вице-президент Федерации футбола Армении рассказал о поиске нового тренера сборной.

«Переговоры идут тяжело, поскольку у федерации и близко нет тех финансовых средств, что публикуются в СМИ. Мы встречались с Мишелем Тер-Закаряном (экс-«Монпелье»), но у него большие запросы.

Мы рассматриваем два варианта: начало работы тренера в ближайших двух матчах или со следующего года. Есть много кандидатов, включая Рауля («Реал Кастилья »). Информация о переговорах с Руем Мотой из «Ноа» не соответствует действительности», – сказал Армен Никогосян.

Прежний тренер сборной Армении Александр Петраков был уволен в середине октября. После 4 туров команда занимает в Лиге наций 2-е место в Лиге С (группа 4).