Армения уволила Петракова после поражения от Северной Македонии

Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.

Петраков был отправлен в отставку после поражения команды в матче с Северной Макодонией (0:2) в Лиге наций.

Украинский специалист возглавлял армянскую сборную с января 2023 года.