Армения уволила Петракова после поражения от Северной Македонии
Александр Петраков уволен с поста главного тренера сборной Армении.
Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Армении.
Петраков был отправлен в отставку после поражения команды в матче с Северной Макодонией (0:2) в Лиге наций.
Украинский специалист возглавлял армянскую сборную с января 2023 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Федерации футбола Армении
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