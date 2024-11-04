Экс-игрок «Урала» Гаджимурадов о срыве трансфера в «Спартак»: «Не понял этого решения Иванова – туда два раза не зовут. Триггером, возможно, стало интервью, где я сказал, что уйду»
– Когда Гончаренко пришел в «Урал», то при нем я играл первые четыре матча в старте. У Виктора Михайловича хорошие тренировки, он со всеми общался, но затем я перебрал с желтыми, пропустил игру, с которой началась наша беспроигрышная серия. Примерно в этот момент я и потерял место в старте.
– У вас случился конфликт?
– Нет, конфликта не было. Он хотел на мое место кого-то другого. Я в его сторону вообще ничего плохого не говорил. Я просто перестал играть и перестал быть нужен. Возможно, триггером стал момент, когда я дал эмоциональное интервью «Матч ТВ», где я сказал, что если у меня будут варианты, то я уйду из «Урала». После этого руководство поменяло ко мне отношения.
– Уже тогда пошли первые разговоры про возможную аренду в «Спартак»?
– За два дня до окончания трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант со «Спартаком». У них «сломались» Зиньковский и Мартинс, а у «Урала» была игра со «Спартаком», я вышел в перерыве и хорошо себя показал. Допускаю, что мог понравиться Абаскалю. Агент мне сказал, что можешь потихоньку собирать чемоданы.
– Так почему «Урал» тебя не отпустил?
– Я не понял этого решения Григория Викторовича (президента «Урала» Иванова – Спортс’‘). В «Спартак» два раза не зовут. Закрепился бы я там или нет – это другой вопрос. Я реалист и понимаю, что там были сильнее парни, чем я, но в окружении их и я мог бы вырасти. Окей, не выкупи меня «Спартак», то я бы вернулся в «Урал» уже сильнее.
– То есть «Урал» тебя оставил, но и играть не давал?
– Точно. Виктор Михайлович подходил и говорил: «Ты думаешь о «Спартаке», а не о футболе. Я отнекивался, я просто хотел играть в футбол. Если бы можно было вернуть время назад, то я не стал бы давать то интервью «Матч ТВ». Все закончилось тем, что после одного из кубковых матчей ко мне подошел Гончаренко и сказал: «Тебе лучше подыскать новый клуб, я больше не вижу тебя в составе», – сказал вингер «СКА Хабаровск».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий