Черданцев о ЦСКА – «Спартак»: «Мало футбола, много ненужных эмоций. Возникла путаница между высокой планкой единоборств и вседозволенностью с хулиганством»

Комментатор Георгий Черданцев недоволен матчем ЦСКА и «Спартака».

Красно-белые одержали победу со счетом 2:0 в 14-м туре Мир РПЛ . Во втором тайме футболисты команд устроили потасовку, из-за которой красные карточки получили Виллиан Роша и Руслан Литвинов .

«Мне не понравился матч, так как в нем было мало футбола. Много ненужных эмоций. Я в своей жизни комментировал столько дерби в разных странах, и то, что было в субботу – это не то дерби, которое хотелось видеть.

Сухой хотел поднять планку единоборств, но футболисты его неправильно поняли. Возникла путаница между высокой планкой единоборств и вседозволенностью с хулиганством. О каком футболе можно говорить, если команда хозяев наносит один удар в створ ворот за матч? При том, что «Спартак» – не самая великая команда по игре в обороне. ЦСКА провел самый слабый матч в сезоне. Я очень разочарован.

Мне все равно, за что удалили Литвинова. Пусть разбираются эксперты. Когда все дерутся друг с другом, надо удалять поровну футболистов с каждой стороны. В принципе, можно было удалять всех. Но я не специалист по единоборствам, я комментирую футбол», – сказал Черданцев .

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