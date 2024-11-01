Куртуа вернулся к тренировкам с «Реалом» после травмы бедра
Тибо Куртуа возобновил тренировки с «Реалом».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, голкипер готовится к возвращению на поле после недавней травмы.
Ранее стало известно, что у футболиста травма приводящей мышцы левого бедра. Это повреждение стало рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября.
В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел 12 матчей во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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