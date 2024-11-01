Куртуа вернулся к тренировкам с «Реалом» после травмы бедра

Тибо Куртуа возобновил тренировки с «Реалом».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, голкипер готовится к возвращению на поле после недавней травмы.

Ранее стало известно , что у футболиста травма приводящей мышцы левого бедра. Это повреждение стало рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября.

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел 12 матчей во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .