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Куртуа вернулся к тренировкам с «Реалом» после травмы бедра

Тибо Куртуа возобновил тренировки с «Реалом».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, голкипер готовится к возвращению на поле после недавней травмы.

Ранее стало известно, что у футболиста травма приводящей мышцы левого бедра. Это повреждение стало рецидивом травмы, которую он получил в дерби с «Атлетико» (1:1) 29 сентября.

В нынешнем сезоне 32-летний вратарь провел 12 матчей во всех турнирах. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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Фабрицио Романо
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