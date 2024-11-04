«Тоттенхэм» и Сон продлят контракт до 2026 года. Капитан «шпор» проведет в клубе больше 10 лет

Сон Хын Мин будет выступать за «Тоттенхэм» как минимум до 2026 года.

По информации The Telegraph, лондонский клуб активирует опцию продления соглашения с 32-летним форвардом, чей контракт истекает в этом сезоне. Соглашение капитана «шпор» продлится до 2026 года.

Капитан сборной Южной Кореи перешел в «Тоттенхэм » в 2015 году из «Байера» за 22 млн фунтов. За 310 матчей в АПЛ Сон забил 123 гола.

Статистику Сона можно изучить здесь .