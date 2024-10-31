Постекоглу о 2:1: «Оба гола «Тоттенхэма» были мастерскими, с «Сити» иначе и быть не может – они не дают забить легко» 

Эндж Постекоглу оценил победу над «Ман Сити» (2:1) в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Мы встречались с грозным соперником и, думаю, на протяжении большей части матча играли хорошо. Мы не позволили им создать слишком много верных голевых моментов. Оба наших гола были мастерскими, с «Сити » иначе и быть не может – они не дают забить легко.

Наша команда растет постоянно, это вечный процесс, но когда растешь, не обходится без сбоев. В воскресенье мы были разочарованы [после 0:1 от «Кристал Пэлас»], но я сильно верил, что сегодня мы сможем выйти и устроить отличное зрелище», – сказал тренер «Тоттенхэма ».