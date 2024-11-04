Тео Бонгонда: «Не могу ненавидеть Соболева. Это мой брат, у нас была хорошая связка. Если он хорошо чувствует себя в «Зените» – прекрасно»

Тео Бонгонда заявил, что не может ненавидеть Александра Соболева.

В летнее трансферное окно нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит».

«Соболев – это мой брат, я желаю ему всего наилучшего. Фанаты его ненавидят? Я не знаю, я не могу его ненавидеть – у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год.

У него был план перейти в «Зенит», если он чувствует там себя хорошо – это прекрасно для него», – сказал вингер «Спартака ».

«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»