Тео Бонгонда: «Не могу ненавидеть Соболева. Это мой брат, у нас была хорошая связка. Если он хорошо чувствует себя в «Зените» – прекрасно»
Тео Бонгонда заявил, что не может ненавидеть Александра Соболева.
В летнее трансферное окно нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит».
«Соболев – это мой брат, я желаю ему всего наилучшего. Фанаты его ненавидят? Я не знаю, я не могу его ненавидеть – у нас была хорошая связка, он отдал мне много голевых передач, особенно за последний год.
У него был план перейти в «Зенит», если он чувствует там себя хорошо – это прекрасно для него», – сказал вингер «Спартака».
«Давай-ка, ####### отсюда!» Соболева освистали после первого гола за «Зенит»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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