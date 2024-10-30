Селюк о Соболеве: «Котировался бы в Европе, но выбрал «Зенит», то есть деньги. После Аршавина в России никто в клубе выше среднего играть не может»
– Какой Соболев 10 миллионов? Да не стоит Соболев 10 миллионов. Таких, как Соболев, воз и маленькая тележка. Но Соболев, как ни странно для многих, в Европе бы котировался. Вот Соболеву можно было пойти в Европу. И я думаю, у него бы был результат, может быть, даже и лучше, чем у Чалова. Это мой взгляд, я все же немножко разбираюсь. Не как теоретики и эксперты всякие, включая Радимова с Карпиным. А я все же как-то даю некоторых футболистов, и они очень успешны.
Соболев, видимо, предпочел «Зенит», то есть деньги. Потому что играть он там особо не будет. Но Соболев как раз мог бы двигаться в европейской части, причем мог и неплохо двигаться.
– В каком чемпионате?
– Практически в любом чемпионате.
– В среднем клубе?
– Ну, конечно! Нет, в «Барселоне». Понятно, что в среднем клубе. В России вообще нет футболистов, которые могут играть в клубе выше среднего. Просто нет таких футболистов. Вот был Аршавин, а после него – никого... И во времена Аршавина тоже так было.
Неважно, что Юра Жирков был в «Челси», Павлюченко в «Тоттенхэме», все это было данью какой-то моды. Реальный игрок был Аршавин. Все остальные находились на посиделке, – сказал агент.
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